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Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за 5 месяцев появился на публике с женой

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за 5 месяцев появился на публике с женой

Киев • УНН

 • 26357 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. По сообщениям государственных СМИ, северокорейский лидер Ким Чен Ын вместе со своей женой Ри Соль Джу посетил концерт лунного Нового года в столице, что стало их первым публичным выходом за последние пять месяцев, информирует УНН.

Детали

По сообщению партийной газеты Rodong Sinmun, они присоединились к исполнителям на сцене, чтобы взяться за руки и сделать групповое фото после концерта, на котором в основном звучали песни о величии правящей партии. Позже в тот же день государственное телевидение показало кадры с ними на мероприятии.

Последний публичный выход пары состоялся 9 сентября во Дворце Солнца Кумсусан, где они отдали дань уважения бывшим лидерам страны.

Корейское центральное информационное агентство в среду сообщило, что Ким и его жена Ри Сол Джу встречали бурными аплодисментами после прибытия в пхеньянский художественный театр Мансуде на концерт. Артисты исполнили песни и танцы, которые продемонстрировали "целеустремленное единство" северокорейского народа и его преданность делу построения социалистической страны "которому может позавидовать весь мир", сообщает ЦТАК.

Лидер КНДР появился с повязкой на кончике указательного пальца левой руки, что указывает на вероятную травму. В прошлом он появлялся с повязками на руках и пальцах, а в последнее время и на затылке, что привело к предположениям о состоянии его здоровья.

Тем временем, Rodong Sinmun и государственное телевидение сообщили, что жители столицы КНДР посетили Центральный зоопарк и статуи прежних лидеров, чтобы отпраздновать лунный Новый год. Сообщается, что в городах по всей стране также проходили концерты, а в Пхеньяне прошли специальные гонки в клубе верховой езды "Мирим".

Что было раньше

Администрация Байдена призвала Совет Безопасности ООН собраться в четверг, чтобы обсудить последние испытания Северной Кореей ракеты средней дальности, что потенциально способна достичь Гуама, ключевого военного узла США в Тихом океане.

Переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном зашли в тупик после провала второй встречи Кима и Трампа в 2019 году, когда американцы отклонили требования Северной Кореи о снятии санкций, введенных США, в обмен на частичный отказ от ядерного потенциала КНДР.

Отдельно в среду министерство иностранных дел Северной Кореи выступило с заявлением, в котором обвинило Вашингтон во враждебности в отношении КНДР и поставило под сомнение искренность его предложений о диалоге. Министерство раскритиковало продолжение американо-южнокорейских военных учений и повторило заявление о том, что США направляют к региону стратегические военные силы для давления на Север.

Добавим

Воскресные летные испытания баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12" стали самым дальновидным оружием, испытанным Севером с 2017 года, когда она дважды запускала ракеты "Хвасон-12" над Японией и, по отдельности, три межконтинентальные баллистические ракеты, которые продемонстрировали способность достигать больших глубин.

Эксперты говорят, что Север может прекратить свои испытания после начала зимних Олимпийских игр в Пекине на этой неделе из-за уважения к Китаю, своему главному союзнику и экономическому спасителю. Но есть также ожидания, что после завершения Олимпийских игр в конце этого месяца страна может возобновить демонстрацию оружия, чтобы привлечь внимание администрации Байдена, которая больше внимания уделяет противостоянию с Китаем и Россией из-за конфликта с Украиной.

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