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Лідер "Ісламської держави" закликав прихильників до нападів на Туреччину

Лідер "Ісламської держави" закликав прихильників до нападів на Туреччину

Київ • УНН

 • 6166 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Лідер джихадистської угруповання "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді закликав своїх прихильників до нових нападів на цілі в Туреччині та Саудівській Аравії, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Справжність більш ніж півгодинного послання А.аль-Багдаді у вигляді аудіозверненні поки не підтверджена. Це перший випадок, коли ймовірний лідер "Ісламської держави" мав аудіозвернення до прихильників більш ніж за рік. Де саме він перебуває, невідомо.

Десятки тисяч іракських солдатів і бійців-курдів вже близько двох тижнів намагаються вибити джихадистів "Ісламської держави" з Мосула. 1 листопада іракським елітним частинам вперше вдалося пробитися на територію міста. Туреччина перекинула танки до кордону з Іраком.

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