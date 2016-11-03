Лідер "Ісламської держави" закликав прихильників до нападів на Туреччину
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Лідер джихадистської угруповання "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді закликав своїх прихильників до нових нападів на цілі в Туреччині та Саудівській Аравії, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Справжність більш ніж півгодинного послання А.аль-Багдаді у вигляді аудіозверненні поки не підтверджена. Це перший випадок, коли ймовірний лідер "Ісламської держави" мав аудіозвернення до прихильників більш ніж за рік. Де саме він перебуває, невідомо.
Десятки тисяч іракських солдатів і бійців-курдів вже близько двох тижнів намагаються вибити джихадистів "Ісламської держави" з Мосула. 1 листопада іракським елітним частинам вперше вдалося пробитися на територію міста. Туреччина перекинула танки до кордону з Іраком.