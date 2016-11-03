Лидер "Исламского государства" призвал сторонников к нападениям на Турцию

Подлинность более чем получасового послания А. аль-Багдади в виде аудиообращения пока не подтверждена. Это первый случай, когда вероятный лидер "Исламского государства" делал аудиообращение к сторонникам более чем за год. Где именно он находится, неизвестно.

Десятки тысяч иракских солдат и бойцов-курдов уже около двух недель пытаются выбить джихадистов "Исламского государства" из Мосула. 1 ноября иракским элитным частям впервые удалось пробиться на территорию города. Турция перебросила танки к границе с Ираком.