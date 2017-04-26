Лідер Ірану закликав кандидатів у президенти зосередитися на економічному зростанні без Заходу

Зазначається, що таким чином А.Хаменеї дистанціювався від риторики чинного президента Хассана Роугані про сприяння економічному зростанню за рахунок зовнішньої торгівлі та інвестицій.

“Кандидати мають пообіцяти зосередитися на національних можливостях і внутрішньому потенціалі для вирішення економічних питань, а не дивитися за кордон”, — наголосив аятола А.Хаменеї.

Як повідомляв УНН, чинного президента Ірану допустили до президентських виборів.