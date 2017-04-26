Лидер Ирана призвал кандидатов в президенты сосредоточиться на экономическом росте без Запада

Отмечается, что таким образом А.Хаменеи дистанцировался от риторики действующего президента Хассана Роугани о содействии экономическому росту за счет внешней торговли и инвестиций.

"Кандидаты должны пообещать сосредоточиться на национальных возможностях и внутреннем потенциале для решения экономических вопросов, а не смотреть на за границу", - подчеркнул аятолла А.Хаменеи.

Как сообщал УНН, действующего президента Ирана допустили до президентских выборов.