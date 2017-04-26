Лидер Ирана призвал кандидатов в президенты сосредоточиться на экономическом росте без Запада

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23890 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86771 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144199 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112205 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113718 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110753 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102953 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106599 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103218 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150717 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Лидер Ирана призвал кандидатов в президенты сосредоточиться на экономическом росте без Запада

Лидер Ирана призвал кандидатов в президенты сосредоточиться на экономическом росте без Запада

Киев  •  УНН

 • 10247 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал кандидатов на пост президента страны сосредоточиться на росте экономики Ирана без помощи со стороны Запада, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что таким образом А.Хаменеи дистанцировался от риторики действующего президента Хассана Роугани о содействии экономическому росту за счет внешней торговли и инвестиций.

"Кандидаты должны пообещать сосредоточиться на национальных возможностях и внутреннем потенциале для решения экономических вопросов, а не смотреть на за границу", - подчеркнул аятолла А.Хаменеи.

Как сообщал УНН, действующего президента Ирана допустили до президентских выборов.

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