Лидер Ирана призвал кандидатов в президенты сосредоточиться на экономическом росте без Запада
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал кандидатов на пост президента страны сосредоточиться на росте экономики Ирана без помощи со стороны Запада, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Отмечается, что таким образом А.Хаменеи дистанцировался от риторики действующего президента Хассана Роугани о содействии экономическому росту за счет внешней торговли и инвестиций.
"Кандидаты должны пообещать сосредоточиться на национальных возможностях и внутреннем потенциале для решения экономических вопросов, а не смотреть на за границу", - подчеркнул аятолла А.Хаменеи.
Как сообщал УНН, действующего президента Ирана допустили до президентских выборов.