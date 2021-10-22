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Лідер гаїтянської банди погрожує вбити викрадених місіонерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Лідер банди, яка викрала на Гаїті одного канадського та 16 американських місіонерів, пригрозив убити їх, якщо він не отримає викупу. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.

Лідер гаїтянської банди погрожує вбити викрадених місіонерів

Деталі

У четвер, 20 жовтня, лідер злочинної банди 400 Mawozo Вілсон Джозеф заявив, що застрелить місіонерів, якщо не отримає грошей.

"Я клянуся громом, що якщо я не отримаю те, про що прошу, я застрелю цих американців", — сказав Джозеф.

За словами міністра юстиції і внутрішніх справ Гаїті Ліста Квітеля, викрадачі хочуть 1 млн доларів за кожного заручника.

Джозеф також погрожував прем’єр-міністру Аріелю Генрі та шефу національної поліції Гаїті Леону Шарлю під час виступу на похороні нещодавно убитих членів його банди.

Нагадаємо

Місіонерську групу, яка представляє на Гаїті організацію Christian Aid Ministries, 16 жовтня викрали члени банди 400 Mawozo.

Серед заручників — восьмимісячне немовля, трирічна і шестирічна дитина, а також двоє підлітків. 

Переговори з викрадачами ведуть поліція Гаїті і ФБР США. Повідомляли, що викрадених місіонерів утримують у будинку, розташованому поруч з Круа-де-Буке, у передмісті столиці Гаїті Порт-о-Пренс. 

Викрадення людей з метою отримання викупу — візитна картка банди 400 Mawozo. Із січня цього року відбулося не менше ніж 628 викрадень, зокрема 29 іноземців. 

Додамо, що сутички у країні посилилися після вбивства у липні цього року президента Гаїті Жовенеля Моїза.

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