Лидер гаитянской банды угрожает убить похищенных миссионеров
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Лидер банды, которая похитила на Гаити одного канадского и 16 американских миссионеров, пригрозил убить их, если он не получит выкупа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
В четверг, 20 октября, лидер преступной банды 400 Mawozo Уилсон Джозеф заявил, что застрелит миссионеров, если не получит денег.
“Я клянусь громом, что если я не получу то, о чем прошу, я застрелю этих американцев”, — сказал Джозеф.
По словам министра юстиции и внутренних дел Гаити Листа Квитель, похитители хотят 1 млн долларов за каждого заложника.
Джозеф также угрожал премьер-министру Ариэлю Генри и шефу национальной полиции Гаити Леону Шарлю во время выступления на похоронах недавно убитых членов его банды.
Напомним
Миссионерскую группу, которая представляет на Гаити организацию Christian Aid Ministries, 16 октября похитили члены банды 400 Mawozo.
Среди заложников — восьмимесячный младенец, трехлетний и шестилетний ребенок, а также двое подростков.
Переговоры с похитителями ведут полиция Гаити и ФБР США. Сообщалось, что похищенных миссионеров удерживают в доме, расположенном рядом с Круа-де-Буке, в пригороде столицы Гаити Порт-о-Пренс.
Похищение людей с целью получения выкупа — визитная карточка банды 400 Mawozo. С января этого года произошло не менее 628 похищений, в том числе 29 иностранцев.
Добавим, что беспорядки в стране усилились после убийства в июле этого года президента Гаити Жовенеля Моиза.