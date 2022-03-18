LG Electronics зупиняє поставки своєї техніки до росії

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"LG Electronics призупиняє всі поставки в Росію і продовжить уважно стежити за ситуацією.

Ми глибоко стурбовані здоров’ям та безпекою всіх людей, і LG продовжує підтримувати зусилля з надання гуманітарної допомоги", - йдеться у повідомленні компанії.

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За даними Єльського університету, з початку російського вторгнення на територію України понад 400 закордонних компаній заявили про те, що обмежують або припиняють свою роботу з Росією.