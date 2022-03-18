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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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LG Electronics зупиняє поставки своєї техніки до росії

LG Electronics зупиняє поставки своєї техніки до росії

Київ • УНН

 • 96037 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Південнокорейська компанія LG Electronics оголосила що, зупиняє поставки в Росію. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії. Про це інформує УНН.

Цитата

"LG Electronics призупиняє всі поставки в Росію і продовжить уважно стежити за ситуацією.

Ми глибоко стурбовані здоров’ям та безпекою всіх людей, і LG продовжує підтримувати зусилля з надання гуманітарної допомоги", - йдеться у повідомленні компанії.

Додамо

За даними Єльського університету, з початку російського вторгнення на територію України понад 400 закордонних компаній заявили про те, що обмежують або припиняють свою роботу з Росією.

Українські Національні Новини

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