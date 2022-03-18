LG Electronics останавливает поставки своей техники в Россию

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"LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и продолжит внимательно следить за ситуацией.

Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, и LG продолжает поддерживать усилия по оказанию гуманитарной помощи", - говорится в сообщении компании.

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По данным Йельского университета, с начала российского вторжения на территорию Украины более 400 зарубежных компаний заявили о том, что ограничивают или прекращают свою работу с Россией.