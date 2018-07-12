Левова частина автомобілів на єврономерах ввозяться за хабар – нардеп

"Я за доступні автомобілі для громадян, але категорично проти узаконення контрабандно ввезеного транспорту… Я проти контрабандистів, проти тих, хто заїхав за 300 євро хабара. Я з Волині, я працював адвокатом і знаю, як заїжджають "євробляхери". Левова частина з них – не всі", - повідомив І.Лапін.



Нагадаємо, Податковий комітет парламенту пропонує однакові ставки на ввезення автомобілів як для “євроблях”, так і для офіційних дилерів. Про це в кулуарах парламенту заявила народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.