Львиная доля автомобилей на еврономерах осуществляется за взятку - нардеп

"Я за доступные автомобили для граждан, но категорически против узаконивания контрабандно ввезенного транспорта ... Я против контрабандистов, против тех, кто заехал за 300 евро взятки. Я с Волыни, я работал адвокатом и знаю, как заезжают "евробляхеры". Львиная доля из них - не все", - сообщил И.Лапин.



Напомним, Налоговый комитет парламента предлагает одинаковые ставки на ввоз автомобилей как для "евроблях", так и для официальных дилеров. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.