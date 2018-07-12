Львиная доля автомобилей на еврономерах осуществляется за взятку - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Стоимость взятки за ввоз контрабандой автомобилей на европейских номерах на территорию Украины оценивается в 300 евро. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Игорь Лапин, передает корреспондент УНН.
"Я за доступные автомобили для граждан, но категорически против узаконивания контрабандно ввезенного транспорта ... Я против контрабандистов, против тех, кто заехал за 300 евро взятки. Я с Волыни, я работал адвокатом и знаю, как заезжают "евробляхеры". Львиная доля из них - не все", - сообщил И.Лапин.
Напомним, Налоговый комитет парламента предлагает одинаковые ставки на ввоз автомобилей как для "евроблях", так и для официальных дилеров. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат Украины, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.