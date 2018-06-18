Левченко святкувала перемогу у стрибках в висоту на турнірі в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Легкоатлетка Юлія Левченко виграла змагання зі стрибків у висоту на міжнародному турнірі у Тюбінгені (Німеччина), інформує УНН з посиланням на ФЛАУ.
Левченко, як і шведка Еріка Кінсі, з другої спроби подолала 1,92 метри. Проте на попередній висоті (1,90 м) Кінсі здійснила три стрибки, у той час як українка перший же виконала безпомилково. Тож за спробами перемогла саме вона. Ірина Геращенко з результатом 1,80 м восьма.
Відразу дві українки ввійшли до призової трійки зі стрибків у довжину. Марина Бех посіла друге місце (6,47 м), а Христина Гришутина була третьою (6,43 м).
Анастасія Бризгіна фінішувала сьомою з бігу на 400 метрів (53,30 с).
Додамо, що Ольга Бібік виступила у ролі пейсмейкера на дистанції 800 метрів. На ній же виступала і Ольга Ляхова, проте не змогла фінішувати.
Нагадаємо, що кількома днями раніше Ляхова була у першій трійці з найкращим результатом сезону на змаганнях в Остраві.