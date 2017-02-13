"Лестер" поступився "Суонсі" і продовжив падіння в АПЛ

“Лисиці” пропустили два м’ячі в першому таймі. Спочатку голом з льоту відзначився захисник Алфі Моусон, а згодом триходівку господарів завершив інший оборонець Мартін Ольссон — 2:0.

“Я хотів, щоб сьогодні для “Лестера” почався новий сезон, але нічого не змінилося. Повірити не можу. Ми добре почали, але перші два удари в створ закінчилися голами — після такого важко повернутися в гру. Не можу повірити, що в нинішньому чемпіонаті подібне трапляється з нами раз по раз.Потрібно трохи удачі, щоб повернути нашу впевненість в собі. У собі я впевнений, як і в кожному з гравців,” — заявив наставник переможених Клаудіо Раньєрі.

Примітно, що підопічні К.Раньєрі зазнали п’ятої поразки поспіль в Прем’єр-лізі.

Додамо, що “Лиси” займають 17-е місце в турнірній таблиці з відривом в одне очко від зони вильоту.