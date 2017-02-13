"Лестер" уступил "Суонси" и продолжил падение в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Футболисты действующего чемпиона Англии "Лестера" потерпели очередное поражение, уступив в выездной игре 25 тура на стадионе Либерти "-" Суонси ", сообщает УНН со ссылкой на сайт АПЛ.
"Лисы" пропустили два мяча в первом тайме. Сначала голом с лета отличился защитник Алфи Моусон, а затем трехходовку хозяев завершил другой защитник Мартин Ольссон - 2: 0.
"Я хотел, чтобы сегодня для" Лестера "начался новый сезон, но ничего не изменилось. Поверить не могу. Мы хорошо начали, но первые два удара в створ закончились голами - после такого трудно вернуться в игру. Не могу поверить, что в нынешнем чемпионате подобное случается с нами то и раз. Нужно немного удачи, чтобы вернуть нашу уверенность в себе. В себе я уверен, как и в каждом из игроков ", - заявил наставник проигравших Клаудио Раньери.
Примечательно, что подопечные К.Раньери потерпели пятое поражение подряд в Премьер-лиге.
Добавим, что "Лисы" занимают семнадцатое место в турнирной таблице с отрывом в одно очко от зоны вылета.