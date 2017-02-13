"Лестер" уступил "Суонси" и продолжил падение в АПЛ

"Лисы" пропустили два мяча в первом тайме. Сначала голом с лета отличился защитник Алфи Моусон, а затем трехходовку хозяев завершил другой защитник Мартин Ольссон - 2: 0.

"Я хотел, чтобы сегодня для" Лестера "начался новый сезон, но ничего не изменилось. Поверить не могу. Мы хорошо начали, но первые два удара в створ закончились голами - после такого трудно вернуться в игру. Не могу поверить, что в нынешнем чемпионате подобное случается с нами то и раз. Нужно немного удачи, чтобы вернуть нашу уверенность в себе. В себе я уверен, как и в каждом из игроков ", - заявил наставник проигравших Клаудио Раньери.

Примечательно, что подопечные К.Раньери потерпели пятое поражение подряд в Премьер-лиге.

Добавим, что "Лисы" занимают семнадцатое место в турнирной таблице с отрывом в одно очко от зоны вылета.