"Лестер" переміг "Севілью" і пройшов в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Чинний чемпіон Англії “Лестер” на домашньому стадіоні “Кінг Павер” завдав поразки іспанській “Севільї” у поєдинку у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Звитяга дозволила пробитися підопічним Крейга Шекспіра до наступного етапу змагань, передає УНН.
“Лестер” продовжив творити історію. Сенсаційний чемпіон Англії, який має величезні труднощі на внутрішній арені, пробився в число восьми найкращих команд Європи. Прекрасна гра в обороні, підкріплена чудовими діями Каспера Шмайхеля, який знову парирував пенальті, а також реалізація своїх сильних якостей в атаці дозволила команді Крейга Шекспіра вийти в чвертьфінал Ліги чемпіонів УЄФА.
За "лисів“на 27 хвилині забив захисник Уес Морган, котрий замкнув подачу партнера зі штрафного положення, а на 54 хвилині Марк Олбрайтон вдруге засмутив воротаря андалузців Ріко — 2:0.
Примітно, що “Севілья” догравала зустріч у меншості — червона картка в пасиві Саміра Насрі.
Таким чином за підсумком двох поєдинків з результатом 3:2 далі продовжить боротьбу за трофей “Лестер”.
Варто відзначити, що наставник “Лестера” Крейг Шекспір переміг в дебютному матчі в єврокубках.
Додамо, що англійський колектив виграв усі чотири домашні поєдинки в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.