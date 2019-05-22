Лещенка викликали на допит до ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Народного депутата Сергія Лещенка у четвер викликали на допит до Генеральної прокуратури України по справі екс-помічника Президента США Пола Манафорта. Про це повідомив сам нардеп у себе в Facebook, передає УНН.
“Радий повідомити, що у четвер, 23 травня, іду на допит до Генеральної прокуратури по справі Манафорта”, — написав нардеп.
За його словами, днями у нього начебто відбулася зустріч зі спеціальним агентом ФБР, який повернув Лещенку передані депутатом американському слідству речові докази по справі Манафорта у зв’язку із завершенням справи Манафорта у США.
“Тепер я запрошений на допит до Генеральної прокуратури, у ході якого передам слідству наявні в мене документи”, — додав він.
Як повідомляв УНН, раніше Генпрокурор не виключив, що нардепу Лещенку можуть вручити підозру через розголошення досудової інформації, а саме “чорної бухгалтерії” Партії регіонів, в якій фігурувало ім’я глави виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.