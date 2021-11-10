Лероса рекомендували відсторонити на 5 засідань за нецензурні жести у ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Позафракційного народного депутата Гео Лероса рекомендували відсторонити від участі у п’яти пленарних засіданнях Верховної Ради за нецензурні жести у парламенті. Про таке рішення регламентного комітету ВР повідомив голова підкомітету з питань регламенту Павло Фролов у середу, пише УНН.
Цитата:
“Регламентний комітет одноголосно рекомендував Верховній Раді позбавити Гео Лероса права брати участь у 5 пленарних засіданнях за нецензурні жести у парламенті”, — повідомив Фролов у Telegram.
Деталі
Він наголосив, що така пропозиція відповідно до Регламенту буде голосуватись у парламенті без обговорення.
Що було раніше
Під час призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони Гео Лерос вдався до публічних образ і непристойних жестів на адресу Президента України. Лерос звернувся безпосередньо до Глави держави, звинувативши в тому, що ОП “клепає” на нього “справу”. “Ви — головний зрадник у країні”, — сказав нардеп, після чого голова ВР Руслан Стефанчук наказав вимкнути Леросу мікрофон.
Перед тим, як піти з трибуни, Лерос встиг показати Зеленському середній палець.