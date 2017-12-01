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Лень у складі "Фінікса" зазнав розгромної поразки від "Детройту"

Київ • УНН

 • 15766 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. У поєдинку регулярного чемпіонату Національної баскетбольної Асоціації “Детройт Пістонс” на домашньому паркеті змагався із “Фінікс Санс”, передає кореспондент УНН.

З перших хвилин баталії баскетболісти штату Мічіган захопили лідерство та виграли першу чверть з розгромним рахунком 69:41.

У другій частині баталії ситуація на паркеті не змінилася — 131:107.

Український центровий Олексій Лень запам’ятався лише кількома слем-данками. Загалом гравець відіграв 16:36 хвилини — 4 очки (2/7 двоочкові), 3 підбирання, 4 передачі, перехоплення та блок-шот.

Зауважимо, що “Санс” з 8 перемогами та 15 поразками займають 13 місце в Західній конференції, “Пістонс” одні із лідерів Східної конференції — 2 позиція 14 звитяг при 6 поразках.

 

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