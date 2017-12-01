Лень в составе "Финикса" потерпел разгромное поражение от "Детройта"

С первых минут баталии баскетболисты штата Мичиган захватили лидерство и выиграли первую четверть с разгромным счетом 69:41.

Во второй части баталии ситуация на паркете не изменилась — 131: 107.

Украинский центровой Алексей Лень запомнился лишь несколькими слэм-данками. В общем игрок сыграл 16:36 минуты — 4 очка (2/7 двухочковые), 3 подбора, 4 передачи, перехват и блок-шот.

Заметим, что “Санс” с 8 победами и 15 поражениями занимают 13 место в Западной конференции, “Пистонс” одни из лидеров Восточной конференции — 2 позиция 14 побед при 6 поражениях.