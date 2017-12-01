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Лень в составе "Финикса" потерпел разгромное поражение от "Детройта"

Киев  •  УНН

 • 15766 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. В поединке регулярного чемпионата Национальной баскетбольной Ассоциации “Детройт Пистонс” на домашнем паркете соревновался с “Финикс Санс”, передает корреспондент УНН.

С первых минут баталии баскетболисты штата Мичиган захватили лидерство и выиграли первую четверть с разгромным счетом 69:41.

Во второй части баталии ситуация на паркете не изменилась — 131: 107.

Украинский центровой Алексей Лень запомнился лишь несколькими слэм-данками. В общем игрок сыграл 16:36 минуты — 4 очка (2/7 двухочковые), 3 подбора, 4 передачи, перехват и блок-шот.

Заметим, что “Санс” с 8 победами и 15 поражениями занимают 13 место в Западной конференции, “Пистонс” одни из лидеров Восточной конференции — 2 позиция 14 побед при 6 поражениях.

 

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