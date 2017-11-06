Лень провів результативну гру у протистоянні із "Сан-Антоніо"

Після гарно проведеної першої половини (61:65), "Фінікс" провалив третю 10-хвилинку – 13:32 і в підсумку поступився 95:112.

Лень за відведені йому 18:95 хвилини влучив 5 із 5 двоочкових при 2/4 штрафних, набравши 12 очок, при 3 підбираннях, 2 перехопленнях, 1 передачі і 1 блок-шоту.

Примітно, що половину очок уродженець Антрациту набрав за допомогою слем-данків, а саме трьох.

Зауважимо, що більше 12 очок Лень здобував у цьому сезоні лише два рази – у грі з "Кліпперс" 15 і проти "Юти" 13.

Додамо також, в активі арізонського клубу 4 виграші і 6 негативних результатів – 13 сходинка на Заході. "Сперс" мають дзеркально протилежні показники і знаходяться на 6-му рядку Західної конференції.