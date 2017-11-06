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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 46318 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 112978 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102141 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 104980 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 104178 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 90398 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103675 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101997 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 141948 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Лень провел результативную игру в противостоянии с "Сан-Антонио"

Лень провел результативную игру в противостоянии с "Сан-Антонио"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Техасе на паркете "AT & T-центре" баскетболисты местного "Сан-Антонио Сперс" принимали команду украинского центрового Алексея Леня "Финикс Санс", сообщает корреспондент УНН.

После хорошо проведенной первой половины (61:65), "Финикс" провалил третью 10-минутку - 13:32 и в итоге уступил 95: 112.
Лень за отведенные ему 18:95 минуты попал 5 из 5 двухочковых при 2/4 штрафных, набрав 12 очков, при 3 подборах, 2 перехвата, 1 передачи и 1 блок-шота.

Примечательно, что половину очков уроженец Антрацита набрал с помощью слэм-данков, а именно трех.

Заметим, что более 12 очков Лень получил в этом сезоне лишь два раза - в игре с "Клипперс" 15 и против "Юты" 13.

Добавим также, в активе аризонского клуба 4 выигрыше и 6 отрицательных результатов - 13 ступенька на Западе. "Сперс" имеют зеркально противоположные показатели и находятся на 6-й строчке Западной конференции.

Украинские Национальные Новости

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