После хорошо проведенной первой половины (61:65), "Финикс" провалил третью 10-минутку - 13:32 и в итоге уступил 95: 112.

Лень за отведенные ему 18:95 минуты попал 5 из 5 двухочковых при 2/4 штрафных, набрав 12 очков, при 3 подборах, 2 перехвата, 1 передачи и 1 блок-шота.

Примечательно, что половину очков уроженец Антрацита набрал с помощью слэм-данков, а именно трех.

Заметим, что более 12 очков Лень получил в этом сезоне лишь два раза - в игре с "Клипперс" 15 и против "Юты" 13.

Добавим также, в активе аризонского клуба 4 выигрыше и 6 отрицательных результатов - 13 ступенька на Западе. "Сперс" имеют зеркально противоположные показатели и находятся на 6-й строчке Западной конференции.