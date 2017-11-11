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Лень провів найрезультативніший матч в сезоні НБА

Лень провів найрезультативніший матч в сезоні НБА

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. В гості до колективу українського центрового Олексія Леня "Фінікс Санс" завітав клуб Східної конференції НБА "Орландо Меджик", передає кореспондент УНН.

Наш земляк вдруге поспіль вийшов на матч у стартовому складі, через проблеми зі здоров'ям у американця Тайсона Чендлера. Лень в кінці першої чверті оформив ефектний блок-шот на захисникові Шелвіні Маку. В середині наступного проміжку уродженець Антрацита відзначився двома слем-данками один з яких відбувся у швидкому прориві. Також "бігмен" нагородив блоком одного із лідерів гостей форварда Аарона Гордона (63:64).

В заключній 12-хвилинці українець був нестримним в нападі і оборона суперників відзначилася чималою кількістю фолів, які Лень справно реалізовував з штрафної лінії.

У підсумку Лень за 39:32 хвилини здійснив дабл-дабл, показавши найкращу результативність в нинішньому сезоні – 21 очко (5/10 двоочкові, 11/12 штрафні) + 13 підбирань + 2 блок-шоти + 1 передача при 3 втратах. Попри такий перфоманс нашого центрового "Фінікс" знову зазнав поразки – 112:128.

Варто відзначити, що українець став найрезультативнішим гравцем у складі "Санс", а у ростері суперників більше набрав тільки Гордон – 22.

Нагадаємо, що у сезоні 2015-16 років саме у грі з "Орландо" Лень встановив рекорд результативності за всі часи виступів українців у НБА.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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