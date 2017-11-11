Лень провел самый результативный матч в сезоне НБА

Наш земляк второй раз подряд вышел на матч в стартовом составе, из-за проблем со здоровьем у американца Тайсона Чендлера. Лень в конце первой четверти оформил эффектный блок-шот на защитнику Шелвини Мака. В середине следующего промежутка уроженец Антрацита отметился двумя слэм-данками один из которых состоялся в быстром прорыве. Также "бигмен" наградил блоком одного из лидеров гостей форварда Аарона Гордона (63:64).

В заключительной 12-минутке украинец был неудержимым в нападении и оборона соперников отличилась большим количеством фолов, которые Лень исправно реализовывал с линии штрафной.

В итоге Лень по 39:32 минуты совершил дабл-дабл, показав лучшую результативность в нынешнем сезоне - 21 очко (5/10 двухочковые, 11/12 штрафные) + 13 подборов + 2 блок-шота + 1 передача при 3 потерях. Несмотря на такой перфоманс нашего центрового "Финикс" вновь потерпел поражение - 112: 128.

Стоит отметить, что украинец стал самым результативным игроком в составе "Санс", а в ростере соперников больше набрал только Гордон - 22.

Напомним, что в сезоне 2015-16 годов именно в игре с "Орландо" Лень установил рекорд результативности за все время выступлений украинский в НБА.