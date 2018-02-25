Легковик влетів у вантажівку на Кіровоградщині, є потерпілий
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 лютого. УНН. Учора на Кіровоградщині, на трасі біля Новоукраїнки, сталася ДТП за участі автомобілів КрАЗ та Lanos. Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Кіровоградської області, передає УНН.
“Водій КрАЗу повідомив, що приблизно о 7:30 він рухався в бік обласного центру. Йому назустріч виїхав Lanos, відбулося зіткнення. Водія легковика забрала швидка допомога до Новоукраїнської районної лікарні”, – повідомили в поліції.
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На місце події викликали слідчо-оперативну групу. На час слідчих дій патрульні здійснювали регулювання дорожнього руху.
Як раніше повідомляв УНН, на столичній вулиці Лісковській легковий автомобіль Subaru зіткнувся з декількома припаркованими авто.