Легковушка влетела в грузовик в Кировоградской области, есть пострадавший
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 февраля. УНН. Вчера в Кировоградской области, на трассе около Новоукраинки, произошло ДТП с участием автомобилей КрАЗ и Lanos. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Кировоградской области, передает УНН.
“Водитель КрАЗа сообщил, что примерно в 7:30 он двигался в сторону областного центра. Ему навстречу выехал Lanos, произошло столкновение. Водителя легковушки забрала скорая помощь в Новоукраинскую районную больницу”, – сообщили в полиции.
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На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. На время следственных действий патрульные осуществляли регулирование дорожного движения.
Как ранее сообщал УНН, на столичной улице Лисковской легковой автомобиль Subaru столкнулся с несколькими припаркованными авто.