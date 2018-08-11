Легкоатлетка Рижикова принесла Україні срібну медаль ЧЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Українська бігунка Ганна Рижикова стала автором вибореної срібної нагороди на дистанції 400 м з бар’єрами на чемпіонаті Європи в Берліні, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Наша співвітчизниця фінішувала з часом 54,51 с. Перемогу ж здобула представниця Швейцарії Леа Шпренгер (54,33). “Бронза” дісталася представниці Великої Британії Меган Бізлі (55,31).
Боролася за подіум ще одна українка Вікторія Ткачук (56,15) — 7 місце.
Відзначимо, що в скарбничці збірної України вже 8 “золотих”, 11 “срібних” при 5 бронзових медалях на першому в історії чемпіонаті Європи з літніх видів спорту.