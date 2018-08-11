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Легкоатлетка Рыжикова принесла Украине серебряную медаль ЧЕ

Киев • УНН

 • 10286 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Украинская бегунья Анна Рыжикова стала автором добытые серебряной награды на дистанции 400 м с барьерами на чемпионате Европы в Берлине, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Легкоатлетка Рыжикова принесла Украине серебряную медаль ЧЕ

Наша соотечественница финишировала со временем 54,51 с. Победу же одержала представительница Швейцарии Леа Шпренгер (54,33). “Бронза” досталась представительнице Великобритании Меган Бизли (55,31).

Боролась за подиум еще одна украинка Виктория Ткачук (56,15) — 7 место.

Отметим, что в копилке сборной Украины уже 8 “золотых”, 11 “серебряных” при 5 бронзовых медалях на первом в истории чемпионате Европы по летним видам спорта.

Украинские Национальные Новости

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