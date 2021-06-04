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Легка атлетика: українці вибороли нагороди на змаганнях у Словаччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. У Шаморині (Словаччина) відбувся легкоатлетичний турнір "P-T-S Meeting", який входить до срібної серії Континентального туру Всесвітньої легкої атлетики. Участь у змаганнях взяли троє українців, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.

Легка атлетика: українці вибороли нагороди на змаганнях у Словаччині

Деталі

Михайло Кохан у заключній, шостій спробі метнув молот на 77,56 метрів і вийшов на другу позицію, залишивши позаду бронзового медаліста чемпіонату світу угорця Бенсе Халаса (75,78 м). Для українця цей результат став найкращим нинішнього сезону. Переміг з рекордом стадіону француз Квентін Біго (78,95 м).

Марина Бех-Романчук змаганнями в Шаморині відкрила літній сезон-2021. З шести стрибків українки лише один був результативним, проте і цього вистачило для того, щоб замкнути трійку найсильніших (6,39 м). Анна Луньова була шостою (6,15 м). Перемогла німкеня Марісе Луцоло (6,64 м, особистий рекорд).

Зазначимо, що змагання зі стрибків у висоту пройшли без українців, проте запам’яталися перемогою Едгара Рівери з національним рекордом Мексики — 2,31 м. Позаду лишилися призер чемпіонату світу Міхаіл Акіменко (2,29 м), який виступає під нейтральним прапором, і бельгієць Томас Кармой (2,26 м).

Нагадаємо

Збірна України з легкої атлетики пропустила чемпіонат Європи.

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