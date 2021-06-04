Легкая атлетика: украинцы завоевали награды на соревнованиях в Словакии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В Шаморин (Словакия) состоялся легкоатлетический турнир "PTS Meeting", который входит в серебряную серию Континентального тура Всемирной легкой атлетике. Участие в соревнованиях приняли трое украинский, сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Детали
Михаил Кохан в заключительной, шестой попытке метнул молот на 77,56 метров и вышел на вторую позицию, оставив позади бронзового медалиста чемпионата мира венгра Бенс Халаса (75,78 м). Для украинца этот результат стал лучшим в нынешнем сезоне. Победил с рекордом стадиона француз Квентин Биго (78,95 м).
Марина Бех-Романчук соревнованиями в Шаморин открыла летний сезон 2021. Из шести прыжков украинки только один был результативным, однако и этого хватило для того, чтобы замкнуть тройку сильнейших (6,39 м). Анна Лунева была шестой (6,15 м). Победила немка Марисе Луцоло (6,64 м, личный рекорд).
Отметим, что соревнования по прыжкам в высоту прошли без украинки, однако запомнились победой Эдгара Риверы с национальным рекордом Мексики — 2,31 м. Позади остались призер чемпионата мира Михаил Акименко (2,29 м), выступающий под нейтральным флагом, и бельгиец Томас Кармой (2,26 м).
Напомним
Сборная Украины по легкой атлетике пропустила чемпионат Европы.