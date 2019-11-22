Легіонера "Динамо" звинуватили у побитті двох жінок - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Захисник київського "Динамо" Карлос Самбрано потрапив до скандалу у зв'язаному з побиттям двох жінок, одна з яких є неповнолітньою, інформує УНН з посиланням на Libero.
Про даний інцидент заявила журналістка Мегані Вела на одному з телеканалів в Перу у якому був продемонстрований сюжет.
30-річний гравець в Перу, де він був у розташуванні збірної, нібито вдарив по обличчю одну з дівчат на вечірці, а також побив ще одну, яка виявилася неповнолітньою.
"Вони напали на мене всіма способами, і все це люди Карлоса Самбрано. Він вдарив мене по обличчю", - сказала жертва в програмі.
Відзначимо, що у нинішньому сезоні Самбрано грав виключно за молодіжну команду київського "Динамо", за головну - не виходив на поле.