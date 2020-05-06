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Легіонер "Динамо" зізнався, що міг стати професійним каратистом

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Нападник київського "Динамо" іспанець Фран Соль в інтерв'ю сайту клубу зізнався, що міг би стати професійним тенісистом або каратистом, передає УНН з посиланням на сайт "біло-синіх".

Легіонер "Динамо" зізнався, що міг стати професійним каратистом

“У дитинстві я займався бойовими мистецтвами, зокрема карате. Я вже майже почав займатися цим професійно, але мені довелося кинути цей спорт, щоб повністю зосередитися на футболі. Мене як раз запросили в „Реал“ Мадрид. Окрім футболу моїми улюбленими видами спорту завжди були великий теніс, а також настільний теніс — особливий різновид тенісу, який дуже популярний в Іспанії”, — наголосив іспанець.

Також Соль назвав кумирів з різних видів спорту: “у світі спорту, якщо не враховувати футбол, моїми кумирами є Усейн Болт, Рафаель Надаль і Майкл Фелпс”.

Додамо, нинішньої кампанії Соль відіграв за “біло-синіх” 14 поєдинків, забив гол та віддав дві результативні передачі.

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