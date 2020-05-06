Легионер "Динамо" признался, что мог стать профессиональным каратистом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Нападающий киевского "Динамо" испанец Фран Соль в интервью сайту клуба признался, что мог бы стать профессиональным теннисистом или каратистом, передает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".
“В детстве я занимался боевыми искусствами, в частности каратэ. Я уже почти начал заниматься этим профессионально, но мне пришлось бросить этот спорт, чтобы полностью сосредоточиться на футболе. Меня как раз пригласили в „Реал“. Кроме футбола моими любимыми видами спорта всегда были большой теннис, а также настольный теннис — особая разновидность тенниса, который очень популярен в Испании”, — отметил испанец.
Также Соль назвал кумиров по различным видам спорта: “в мире спорта, если не учитывать футбол, моими кумирами являются Усэйн Болт, Рафаэль Надаль и Майкл Фелпс”.
Добавим, нынешней кампании Соль сыграл за “бело-синих” 14 матчей, забил гол и отдал две результативные передачи.