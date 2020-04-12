Легіонер "Динамо" назвав переможця можливого протистояння збірних України та Словенії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Півзахисник "Динамо" та збірної Словенії Беньямін Вербич прокоментував можливість зустрічі його національної збірної із командою Андрія Шевченка. Слова Вербича приводить клубний сайт "біло-синіх", передає УНН.

"Це було б цікаво. Думаю, збірна Словенії виграла б. Але у збірної України хороші перспективи на Євро. Мені дуже сподобалася гра України в матчі з Португалією. Коли буде Євро, думаю, Україна вийде з групи, а далі будуть хороші команди, подивимося", - повідомив Вербич.

Півзахисник також вважає, що "Динамо" заслуговує на виступ в груповому етапі майбутнього розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА.

"Ми ще не знаємо, коли гратимемо і думаю, що "Динамо" має пройти в груповий етап Ліги чемпіонів. Сподіваюся, я зіграю з "Динамо" в Лізі чемпіонів", - підкреслив словенець.

Додамо, в складі національної команди Словенії Вербич провів загалом 24 поєдинки – 3 голи.

Українські Національні Новини

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