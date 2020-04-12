Легионер "Динамо" назвал победителя возможного противостояния сборных Украины и Словении
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Полузащитник "Динамо" и сборной Словении Беньямин Вербич прокомментировал возможность встречи его национальной сборной с командой Андрея Шевченко. Слова Вербича приводит клубный сайт "бело-синих", передает УНН.
"Это было бы интересно. Думаю, сборная Словении выиграла бы. Но у сборной Украины хорошие перспективы на Евро. Мне очень понравилась игра Украины в матче с Португалией. Когда будет Евро, думаю, Украина выйдет из группы, а дальше будут хорошие команды, посмотрим", - сообщил Вербич.
Полузащитник также считает, что "Динамо" заслуживает выступление в групповом этапе будущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.
"Мы еще не знаем, когда играть и думаю, что "Динамо" должно пройти в групповой этап Лиги чемпионов. Надеюсь, я сыграю с " Динамо" в Лиге чемпионов", - подчеркнул словенец.
Добавим, в составе национальной команды Словении Вербич провел всего 24 поединка - 3 гола.