Легендарний футболіст Хаві завершить кар'єру в кінці сезону

"Мені пощастило уникнути серйозних травм. Думаю, моя кар'єра підійшла до кінця, вже давно регресую. Катар дозволив мені зробити це. Я більше втомлююся, мені важче відновлюватися. Цей сезон точно буде для мене останнім в якості футболіста. Хочу в наступному році отримати тренерську ліцензію і розпочати працювати наставником", - заявив 37-річний півзахисник.

Варто зазначити, що за "Аль-Садд" футболіст виступає з 2015 року – 38 поєдинків і 11 голів.

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Зауважимо, що в якості гравця "Баселони" 8-кратний чемпіон Іспанії провів більше 500 ігор в період з 1998 по 2015 роки і відзначився 58 голами. У складі збірної Іспанії футболіст ставав чемпіоном світу та тріумфував на двох чемпіонатах Європи.