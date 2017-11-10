Легендарний футболіст Хаві завершить кар'єру в кінці сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Легендарний футболіст збірної Іспанії, нині гравець катарського "Аль-Садд" Хаві розповів, що планує завершити кар'єру менш, ніж через рік. Про це інформує Diario Sport, передає УНН.
"Мені пощастило уникнути серйозних травм. Думаю, моя кар'єра підійшла до кінця, вже давно регресую. Катар дозволив мені зробити це. Я більше втомлююся, мені важче відновлюватися. Цей сезон точно буде для мене останнім в якості футболіста. Хочу в наступному році отримати тренерську ліцензію і розпочати працювати наставником", - заявив 37-річний півзахисник.
Варто зазначити, що за "Аль-Садд" футболіст виступає з 2015 року – 38 поєдинків і 11 голів.
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Зауважимо, що в якості гравця "Баселони" 8-кратний чемпіон Іспанії провів більше 500 ігор в період з 1998 по 2015 роки і відзначився 58 голами. У складі збірної Іспанії футболіст ставав чемпіоном світу та тріумфував на двох чемпіонатах Європи.