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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 14214 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 31001 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 42171 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 48164 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 44335 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91197 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99120 просмотра

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Легендарный футболист Хави завершит карьеру в конце сезона

Легендарный футболист Хави завершит карьеру в конце сезона

Киев  •  УНН

 • 9611 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Легендарный футболист сборной Испании, ныне игрок катарского "Аль-Садд" Хави рассказал, что планирует завершить карьеру менее, чем через год. Об этом сообщает Diario Sport, передает УНН.

"Мне удалось избежать серьезных травм. Думаю, моя карьера подошла к концу, уже давно регрессирую. Катар позволил мне сделать это. Я больше устаю, мне труднее восстанавливаться. Этот сезон точно будет для меня последним в качестве футболиста. Хочу в следующем году получить тренерскую лицензию и начать работать наставником", - заявил 37-летний полузащитник.

Стоит отметить, что за "Аль-Садд" футболист выступает с 2015 года - 38 поединков и 11 голов.

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Заметим, что в качестве игрока "Баселоны" 8-кратный чемпион Испании провел более 500 игр в период с 1998 по 2015 годы и отметился 58 голами. В составе сборной Испании футболист становился чемпионом мира и победил на двух чемпионатах Европы.

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