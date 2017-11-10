Легендарный футболист Хави завершит карьеру в конце сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Легендарный футболист сборной Испании, ныне игрок катарского "Аль-Садд" Хави рассказал, что планирует завершить карьеру менее, чем через год. Об этом сообщает Diario Sport, передает УНН.
"Мне удалось избежать серьезных травм. Думаю, моя карьера подошла к концу, уже давно регрессирую. Катар позволил мне сделать это. Я больше устаю, мне труднее восстанавливаться. Этот сезон точно будет для меня последним в качестве футболиста. Хочу в следующем году получить тренерскую лицензию и начать работать наставником", - заявил 37-летний полузащитник.
Стоит отметить, что за "Аль-Садд" футболист выступает с 2015 года - 38 поединков и 11 голов.
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Заметим, что в качестве игрока "Баселоны" 8-кратный чемпион Испании провел более 500 игр в период с 1998 по 2015 годы и отметился 58 голами. В составе сборной Испании футболист становился чемпионом мира и победил на двух чемпионатах Европы.