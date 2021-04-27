Легендарний Буффон потрапив до сфери інтересів “Динамо” — ЗМІ

Деталі

Джерело повідомляє, що в кінці поточного сезону 43-річний воротар розгляне три варіанти свого майбутнього. 43-річний голкіпера може продовжити контракт зі “старою синьйорою”, змінити команду або завершити кар’єру. Проте він невдоволений малою ігровою практикою в нинішній команді.

Підписати ветерана бажають: грецький “Олімпіакос”, німецький “Айнтрахт”, лісабонський “Спортінг”, турецький “Галатасарай” і київське “Динамо”.

Доповнення

Чинна угода італійця з “Ювентусом” розрахована до літа 2021 року. У поточному сезоні 43-річний Буффон у всіх турнірах провів 12 матчів, пропустив 7 голів і 6 разів залишив свої ворота на нулі.