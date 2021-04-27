Легендарный Буффон попал в сферу интересов "Динамо" - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Страж ворот туринского “Ювентуса” Джанлуиджи Буффон может сменить клубную прописку. Киевское “Динамо” стало одним из возможных претендентов на ветерана, сообщает УНН со ссылкой на “Tuttosport”.
Детали
Источник сообщает, что в конце текущего сезона 43-летний вратарь рассмотрит три варианта своего будущего. 43-летний голкипера может продлить контракт со “старой синьоры”, изменить команду или завершить карьеру. Однако он недоволен малым игровой практикой в нынешней команде.
Подписать ветерана желают: греческий “Олимпиакос”, немецкий “Айнтрахт”, лиссабонский “Спортинг”, турецкий “Галатасарай” и киевское “Динамо”.
Дополнение
Действующее соглашение итальянца с “Ювентусом” рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне 43-летний Буффон во всех турнирах провел 12 матчей, пропустил 7 голов и 6 раз оставил свои ворота на нуле.