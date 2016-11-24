Лебеді залишили водойму в Кропивницькому

За її словами, після того, як небайдужі повідомили про змерзлих і голодних птахів в У ДСНС в області, на місце події прибули рятувальники. З допомогою залізного човна чоловіки вирушили назустріч лебедям. Рятувальникам доводилося рубати кригу, щоб підійти до птахів, оскільки їх розділяла доволі серйозна відстань, з якої не можна було розібрати, чи пернаті примерзли до криги, чи сидять на льоду з інших причин.



Втім, коли люди наблизились до лебедів, птахи полетіли. Жінка припускає, що один або два птахи примерзли до закутої у лід річки, а коли рятувальники їх сполохали, відірвались і продовжили свій шлях, або ж птахи обрали цю місцину для перепочинку перед довгою дорогою.

Нагадаємо, шістнадцять лебедів виявили біля ставка неподалік одного з ресторанів у Кропивницькому.