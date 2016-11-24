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Лебеди покинули водоем в Кропивницком

Киев • УНН

 • 8857 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Лебеди, которых горожане сегодня обнаружили в Кропивницком в районе парка Победы на реке Сугоклея, улетели. Об этом корреспонденту УНН рассказала местная жительница, очевидец события, Людмила.

Лебеди покинули водоем в Кропивницком

По ее словам, после того, как неравнодушные сообщили о замерзших и голодных птицах в ГосЧС в области, на место происшествия прибыли спасатели. С помощью железной лодки мужчины отправились навстречу лебедям. Спасателям приходилось рубить лед, чтобы подойти к птицам, поскольку их разделяло довольно серьезное расстояние, с которого нельзя было разобрать, пернатые примерзли ко льду, или сидят на льду по другим причинам.

Впрочем, когда люди приблизились к лебедям, птицы улетели. Женщина предполагает, что одна или две птицы примерзли к закованной в лед реке, а когда спасатели их потревожили оторвались и продолжили свой путь, или же птицы выбрали это место для отдыха перед долгой дорогой.

Напомним, шестнадцать лебедей обнаружили у пруда возле одного из ресторанов в Кропивницком.

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