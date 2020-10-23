Лаявся та поривався битися: у "Борисполі" затримали українця у розшуку

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У міжнародному аеропорту “Бориспіль” затримали українця, який прибув з Мінська та перебував у розшуку через крадіжку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

“Громадянина України затримали прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” в столичному аеропорту. Інцидент стався в пункті пропуску “Бориспіль”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що він прибув в Україну рейсом з Мінська. Під час перевірочних заходів інспектор прикордонної служби зафіксував спрацювання бази даних правоохоронних органів. З’ясувалося, що чоловіка правоохоронці розшукували за здійснення ним крадіжки.

“Коли під час доведення рішення про його затримання українець зрозумів, що з пункту пропуску він попрямує до відділку поліції — почав нецензурно лаятись, поривався до бійки та встиг навіть розбити монітор комп’ютера”, — додається у повідомленні.

Додається, що правопорушника затримали, склали відповідні матеріали та передали співробітникам Національної поліції.

Нагадаємо, у “Борисполі” затримали громадянина Грузії, який перебував у міжнародному розшуку через вбивство у Франції. 

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