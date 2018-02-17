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Лавров заявив, що за останнє десятиліття ЄС не зміг знайти "золоту середину" у відносинах з РФ

Лавров заявив, що за останнє десятиліття ЄС не зміг знайти "золоту середину" у відносинах з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. За останнє десятиліття Європейський Союз не зміг знайти “золотої середини” у відносинах з Російською Федерацією. Про це сьогодні сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час виступу на конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.

“На мій погляд, за останнє десятиліття Євросоюз так і не зміг знайти золоту середину у відносинах з нашою країною. У 90-ті роки минулого століття домінувало уявлення про Росію як про підмайстра, якого треба методично, не зважаючи на заперечення, навчати за західним стандартом. Нині в ходу — ірраціональний міф про всемогутню російську загрозу, сліди якої намагаються знайти повсюди — від Brexit до каталонського референдума. Обидва стереотипи глибоко помилкові і говорять тільки про недостачі розсудливості і не розуміння нашої країни”, — сказав він.

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Також Лавров зазначив, що в “ЄС росте кількість тих, хто відчуває дискомфорт у зв’язку з аномальною ситуацією, яка склалася у відносинах РФ і ЄС”.

“Росія своїх підходів до співробітництва з ЄС не міняла. Хотіли б бачити його згуртованим, який спирається на корінні інтереси країн-членів. Вони самі повинні визначати, як розвивати свої економіки і зовнішньоекономічні зв’язки”, — зауважив він.

Також Лавров заявив, що Мінських угод слід неухильно дотримуватися.

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