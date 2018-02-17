Лавров заявил, что за последнее десятилетие ЕС не смог найти "золотую середину" в отношениях с РФ

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65980 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 80801 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 83519 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108244 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100693 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104710 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111670 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117102 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122832 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134361 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Лавров заявил, что за последнее десятилетие ЕС не смог найти "золотую середину" в отношениях с РФ

Лавров заявил, что за последнее десятилетие ЕС не смог найти "золотую середину" в отношениях с РФ

Киев  •  УНН

 • 11365 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. За последнее десятилетие Европейский Союз не смог найти "золотую середину" в отношениях с Российской Федерацией. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, передает УНН.

"На мой взгляд, за последнее десятилетие Евросоюз так и не смог найти золотую середину в отношениях с нашей страной. В 90-е годы прошлого века доминировало представление о России как о подмастерье, которого надо методично, несмотря на возражения, обучать по западному стандарту. Сейчас в ходу - иррациональный миф о всемогущей российской угрозе, следы которой пытаются найти повсюду - от Brexit до каталонского референдума. Оба стереотипы глубоко ошибочны и говорят только о недостатке благоразумия и не понимание нашей страны", - сказал он.

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Также Лавров отметил, что в "ЕС растет количество тех, кто испытывает дискомфорт в связи с аномальной ситуацией, которая сложилась в отношениях РФ и ЕС".

"Россия своих подходов к сотрудничеству с ЕС не меняла. Хотели бы видеть его сплоченным, который опирается на коренные интересы стран-членов. Они сами должны определять, как развивать свои экономики и внешнеэкономические связи", - отметил он.

Также Лавров заявил, что Минские соглашения следует неукоснительно соблюдать.

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