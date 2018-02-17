Лавров заявил, что за последнее десятилетие ЕС не смог найти "золотую середину" в отношениях с РФ

"На мой взгляд, за последнее десятилетие Евросоюз так и не смог найти золотую середину в отношениях с нашей страной. В 90-е годы прошлого века доминировало представление о России как о подмастерье, которого надо методично, несмотря на возражения, обучать по западному стандарту. Сейчас в ходу - иррациональный миф о всемогущей российской угрозе, следы которой пытаются найти повсюду - от Brexit до каталонского референдума. Оба стереотипы глубоко ошибочны и говорят только о недостатке благоразумия и не понимание нашей страны", - сказал он.

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Также Лавров отметил, что в "ЕС растет количество тех, кто испытывает дискомфорт в связи с аномальной ситуацией, которая сложилась в отношениях РФ и ЕС".

"Россия своих подходов к сотрудничеству с ЕС не меняла. Хотели бы видеть его сплоченным, который опирается на коренные интересы стран-членов. Они сами должны определять, как развивать свои экономики и внешнеэкономические связи", - отметил он.

Также Лавров заявил, что Минские соглашения следует неукоснительно соблюдать.