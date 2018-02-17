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Лавров заявив, що Мінських угод слід неухильно дотримуватися

Лавров заявив, що Мінських угод слід неухильно дотримуватися

Київ • УНН

 • 9366 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що потрібно неухильно дотримуватися мінського комплексу заходів з розв’язання конфлікту на Донбасі. Про це він сьогодні сказав під час виступу на конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.

“Росія як ніхто інший зацікавлена у вирішенні всередині української кризи. Правові рамки готові — це мінський комплекс заходів, розроблений Німеччиною, Росією, Україною, Франції за участь Донецька і Луганська та затверджений Радою безпеки ООН. Потрібно його неухильно дотримуватися”, — наголосив Лавров.

Проте, на його думку, відповідні зусилля і в контактній групі, і в “нормандському форматі” відверто саботуються Києвом.

Раныше Лавров заявив, що Мінські угоди вище всіх українських законів по Донбасу.

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