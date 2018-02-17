Лавров заявил, что Минские соглашения следует неукоснительно соблюдать
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что нужно неукоснительно соблюдать минского комплекса мероприятий по решению конфликта в Донбассе. Об этом он сказал во время выступления на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, передает УНН.
"Россия как никто другой заинтересована в решении "внутриукраинского" кризиса. Правовые рамки готовы - это минский комплекс мероприятий, разработанный Германией, Россией, Украиной, Францией за участия Донецка и Луганска и утвержден Советом безопасности ООН. Нужно его неукоснительно соблюдать", - подчеркнул Лавров.
Однако, по его мнению, соответствующие усилия и в контактной группе, и в "нормандском формате" откровенно саботируются Киевом.
Раныше Лавров заявил, что Минские соглашения выше всех украинских законов по Донбассу.