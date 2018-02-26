Лавров завтра обговорить з головою МЗС Франції питання України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у вівторок в Москві проведе зустріч з головою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном, під час якої сторони повинні обговорити ситуацію в Україні. Про це заявили в понеділок у російському зовнішньополітичному відомстві, передає УНН.
"З міжнародних тем пріоритетну увагу буде приділено врегулюванню сирійської кризи, розвитку ситуації в Україні, на Близькому Сході, Корейському півострові, взаємодії Росії і Франції в ОБСЄ і Раді Європи", - йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що міністри торкнуться питань підготовки візиту президента Франції Еммануеля Макрона в Росію в травні цього року, в рамках якого французький лідер планує взяти участь в Петербурзькому міжнародному економічному форумі як почесний гість.
"Не дивлячись на те, що наші позиції не завжди збігаються, спільні зусилля двох держав здатні істотно знизити напруженість як в європейських справах, так і в більш глобальному плані, не кажучи вже про багато регіональних криз, у врегулювання яких так чи інакше залучені Росія та Франція", - відзначили в МЗС РФ.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що зустріч в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія), після того, як такі переговори на рівні голів МЗС не пройшли на полях Мюнхенської конференції з безпеки, запланована найближчим часом.
Пізніше він заявив, що порядок денний зустрічей у "нормандському форматі" буде визначений після остаточної коаліційної угоди в Німеччині.
У Москві заявили, що готові до зустрічі голів МЗС "нормандського формату".