Лавров завтра обговорить з головою МЗС Франції питання України

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у вівторок в Москві проведе зустріч з головою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріаном, під час якої сторони повинні обговорити ситуацію в Україні. Про це заявили в понеділок у російському зовнішньополітичному відомстві, передає УНН.