Лавров завтра обсудит с главой МИД Франции вопрос Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник в Москве проведет встречу с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, во время которой стороны должны обговорить ситуацию в Украине. Об этом заявили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве, передает УНН.
"Из международных тем приоритетное внимание будет уделено урегулированию сирийского кризиса, развитию ситуации в Украине, на Ближнем Востоке, Корейском полуострове, взаимодействию России и Франции в ОБСЕ и Совете Европы", - говорится в сообщении.
Также указано, что министры затронут вопросы подготовки визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Россию в мае этого года, в рамках которого французский лидер планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в качестве почетного гостя.
"Несмотря на то, что наши позиции не всегда совпадают, совместные усилия двух государств способны существенно снизить напряженность как в европейских делах, так и в более глобальном плане, не говоря уже о многих региональных кризисах, в урегулирование которых так или иначе вовлечены Россия и Франция", - отметили в МИД РФ.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия), после того, как такие переговоры на уровне глав МИД не прошли на полях Мюнхенской конференции по безопасности, запланирована в ближайшее время.
Позже он заявил, что повестка дня встреч в "нормандском формате" будет определена после окончательного коалиционного соглашения в Германии.
В Москве заявили, что готовы к встрече глав МИД "нормандского формата".