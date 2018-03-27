Лавров відреагував на масову висилку дипломатів РФ: на хамство Заходу відповімо
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Росія не буде терпіти хамство країн Заходу і відповість на висилку дипломатів. Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Відповімо, не сумнівайтеся. Тому що таке хамство зносити, звичайно, нікому не хочеться. Не будемо цього робити", - сказав С.Лавров.
"Коли то одного, то двох дипломатів, причому шепочучи нам на вухо вибачення, просять виїхати з тієї чи іншої країни, ми знаємо достеменно, що це результат колосального тиску, колосального шантажу, який є головним інструментом Вашингтона на міжнародній арені..." - підкреслив міністр.
Нагадаємо, 4 березня екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені в непритомному стані з отруєнням невідомою речовиною на лавці в торговому центрі в британському місті Солсбері. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що С.Скрипаля і його дочку отруїли нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.
Лондон застосував санкції. Зокрема, вирішив вислати 23 російських дипломатів. 26 березня до Великої Британії приєдналися ще 23 країни - країни ЄС, Україна, США, Канада та Австралія, також виславши російських дипломатів.
У МЗС РФ пообіцяли відповісти кожній країні на висилку російських дипломатів.