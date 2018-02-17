Лавров у Мюнхені розповів про "нео-нацистську" символіку батальйону "Азов"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час виступу на конференції з питань безпеки у Мюнхені розповів, що вважає, що символи нео-нацистів активно використовуються в Україні, передає УНН.
"Посібники нацистських злочинців, засуджених під час Нюрнбергського процесу, продовжують бути в пошані у деяких країнах, включаючи країни ЄС.
Нас тривожить, у деяких країнах на півночі ЄС, ця підтримка неонацистів, ми також знаємо, що символи нео-нацистів активно використовуються в Україні, символи батальйону Азов - вони співпадають з символікою СС. І коли я говорю про символи, емблеми, марші - це є дуже символічним.
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Та, дехто в Європі має пам’ятати до чого це колись призвело. Це справа поведінки - знищити все нерадикальне, українізувати всі сфери життя, вони хочуть забрати у нацменшин право навчатися на власній мові, заборонити неугодні ЗМІ, які висвітлюють російські погляди.
Це все сліди радикальних націоналістів з відсилками до нео-нацистів, і, я думаю, всі присутні тут слідкують за ситуацією в Європі про яку я говорю," - заявив російський міністр.
Нагадаємо, Лавров заявив, що за останнє десятиліття ЄС не зміг знайти “золоту середину” у відносинах з РФ.