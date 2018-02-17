Лавров в Мюнхене рассказал о "нео-нацистской" символике батальона "Азов"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене рассказал, что считает, что символы нео-нацистов активно используются в Украине, передает УНН.
"Пособия нацистских преступников, осужденных во время Нюрнбергского процесса, продолжают быть в почете у некоторых странах, включая страны ЕС.
Нас тревожит, что в некоторых странах на севере ЕС, эта поддержка неонацистов, мы также знаем, что символы неонацистов активно используются в Украине, символы батальона Азов - они совпадают с символикой СС. И когда я говорю о символах, эмблемы, марши - это очень символично.
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Но, кое-кто в Европе должен помнить к чему это когда привело. Это дело поведения - уничтожить все нерадикального, украинизировать все сферы жизни, они хотят забрать у нацменьшинств право учиться на собственном языке, запретить неугодные СМИ, освещающие российские взгляды.
Это все следы радикальных националистов с отсылкой к нео-нацистов, и, я думаю, все присутствующие здесь следят за ситуацией в Европе о которой я говорю", - заявил российский министр.
Напомним, Лавров заявил, что за последнее десятилетие ЕС не смог найти "золотую середину" в отношениях с РФ.